В Харькове осудили террористку, устроившую взрыв в рок-пабе – благодаря «закону Савченко» она скоро выйдет на свободу

Киевский районный суд Харькова приговорил к 11 годам лишения свободы Марину Ковтун, которая в 2014 году устроила взрыв в пабе «Стена». Прокуратура просила 12 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает UA:Харьков, приговор Ковтун зачитали 7 октября.

Благодаря "закону Савченко" осужденная должна выйти на свободу уже через два месяца, 5 декабря.

Ее признали виновной в совершении теракта и незаконном обращении с взрывчаткой.

После оглашения приговора Ковтун в очередной раз заявила, что не признает своей вины, сообщает харьковское издание NewsRoom. Женщина заверила, что ей никто не предлагал принять участие в обмене с Россией, а также обвинила в избиении сотрудников СБУ. Адвокат осужденной Евгений Оленев не исключил, что его клиентка будет обращаться в Европейский суд по правам людей.

Напомним, взрыв в харьковском рок-пабе «Стена» произошел 9 ноября 2014 года, тогда пострадали 13 человек.

Ковтун задержали осенью того же года. По версии следствия, она возглавляла одну из группировок террористической организации «Харьковские партизаны».