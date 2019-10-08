В Херсоне задержали жителя Николаева, который с подельником занимался кражей денег с банкоматов

В Херсоне полицейские задержали жителя Николаева и Киева, которые занимались «кэш-треппингом».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

6 октября в Херсоне произошли три кражи денег из банкоматов путем установления накладок на отверстия для выдачи средств. Тогда на территории развлекательного центра и по проспекту Ушакова местные жители не смогли получить деньги из банкоматов, хотя выполнили все операции.

Прибывшие на вызов патрульные полицейские увидели на банкоматах планки, которыми злоумышленники заблокировали отверстия по выдаче денег. В тот же день сотрудники патрульной полиции выследили злоумышленников и задержали их в микрорайоне Таврический.

В полиции отметили, что 31-летний житель Николаева и 37-летний киевлянин ранее уже судимы за аналогичные преступления и разбой. Мужчины специально приехали в Херсон для совершения преступлений, за сутки они сняли с банкоматов примерно пять тысяч гривен.

Есть все основания считать, что эти «гастролеры» причастны к аналогичным преступлениям в других областях Украины.

Открыты уголовные производства по части 2 статьи 185 («Кража») и части 2 статьи 361 («Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи») УК Украины. За содеянное мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, как в Николаеве отдали под суд группировку, которая взорвала два банкомата.