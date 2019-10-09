Суд с 2012 года не разобрался в деле о взятке николаевского судьи и адвоката – теперь производство попало в Высший антикоррупционный суд

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Геннадий Костюченко (фото - архив)
Высший антикоррупционной суд забрал к себе на рассмотрение уголовное производство относительно судьи Ленинского райсуда Николаева и адвоката, которых задержали на взятке еще в 2012 году.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Высшего антикоррупционного суда.

Согласно определению, производство последнее время находилось на рассмотрении в Херсонском городском суде.

24 сентября судьи Высшего антикоррупционого суда Колиуша, Ткаченко и Дубас приняли обвинительный акт на рассмотрение и назначили подготовительное заседание на 10 октября.

Напомним, что судья Геннадий Костюченко был задержан сотрудниками СБУ при получении взятки прямо в здании Ленинского райсуда. В июне 2012 года он был отстранен от занимаемой должности. 19 декабря 2016 года по поручению заместителя Генерального прокурора Украины следователи прокуратуры Николаевской области вручили судье Ленинского райсуда Геннадию Костюченко извещение о подозрении в получении взятки.

В мае 2017 года прокуратура Николаевской области сообщила, что передала обвинительный акт по этом уголовном производстве в суд.

Тарас Леонтян

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