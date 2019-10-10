На Николаевщине 7-летний мальчик нуждается в помощи – ему собирают деньги на операцию

В Николаевской области 7-летний Никита Кривошеев из села Марьяновка Арбузинского района нуждается в помощи, ему собирают деньги уже на вторую операцию.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила мать ребенка Анна Кривошеева.

Ранее после падения Никита получил перелом руки, а уже через месяц состояние ребенка начало ухудшаться и добавилась хромота на ножку, сообщалось на сайте «ТСН». Это заставило провести ребенку тщательное исследование, которое показало, что Никита носитель хронической болезни скелета – у него фиброзная дисплазия, полиоссальна форма, многочисленные очаги поражения верхних и нижних конечностей, болевой синдром.

Мальчику в июне сделали операцию на правой ноге, установили пластины и импланты теперь собирают деньги на операцию на левой ноге. Костная ткань быстро разрушается и поэтому операцию нужно провести как можно быстрее. Первую операцию родители провели за собственный счет и при поддержке волонтеров и родных. Сейчас семья нуждается в помощи в сборе средств – операционное вмешательство, лечение и реабилитация будет стоить около 200 тысяч гривен. Около 70 тысяч гривен уже собрали, но не хватает еще 130 тысяч.

- Мы просим вашей помощи и поддержки в сборе средств, ведь время очень быстро летит, чем скорее ребенок будет прооперирован, тем легче ребенок пройдет адаптационный период, - говорят родные мальчика.

Реквизиты для помощи: ПриватБанк 5168 7427 2417 5421 Кривошеева Анна Петровна