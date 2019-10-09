В Германии устроили теракт в еврейский праздник – один из стрелков копировал поведение убийцы из Крайстчерча

В среду, 9 октября, в городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) двое неизвестных открыли стрельбу возле еврейского кладбища и синагоги.

Об этом сообщают «Факты».

Атака была совершена в день важнейшего иудейского праздника Йом-Кипур. В синагоге было много верующих. Началась паника. Люди бросились на выход, возникла давка. Несколько человек получили травмы.

Тем временем один из стрелков направился по улице в сторону заведения, где продают кебабы. Очевидцы рассказывают, что он был одет в одежду, похожую на военную форму. На голове у этого мужчины была каска, к которой он прикрепил видеокамеру. По всей видимости, он снимал происходящее.

Это дает основания полагать, что стрелок копировал действия австралийца Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года устроил бойню в городе Крайстчерч, Новая Зеландия. Террорист расстрелял верующих возле двух мечетей. Тогда погибли около 50 человек. Таррант снимал происходящее, выкладывая свое видео в режиме реального времени в интернете.

Стрелок в Галле произвел несколько выстрелов по посетителям кебабной. Он также бросил внутрь заведения гранату, но она, к счастью, не взорвалась. Как выяснилось позже, перед этим он застрелил на тротуаре мужчину. А возле синагоги была убита женщина. Власти пока подтверждают гибель этих двух человек.

Все очевидцы утверждают, что стрелков было двое. Они использовали автоматическое оружие. Кроме того, у них было что-то вроде гранатомета или большой ракетницы.

Телеканал MDR опубликовал видеозапись из Галле, на которой мужчина в камуфляжной одежде и с автоматом выходит из машины посреди улицы и начинает стрелять вокруг. На этой записи можно рассмотреть регистрационные номера автомобиля. Американский телеканал CNN утверждает со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах Германии, что это серый «Volkswagen Golf», зарегистрированный в городе Ойскрихен, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Этот населенный пункт находится примерно в 430 километрах от Галле. Есть основания утверждать, что подозреваемые угнали машину и приехали на ней в Саксонию-Анхальт.

Стрелки скрылись. Спустя примерно 15 минут после атаки в Галле выстрелы прозвучали на улице расположенного в 15 километрах к востоку городе Ландсберг. Подозреваемые пытались скрыться. Пока не ясно, при каких обстоятельствах, но одного из них полиция якобы задержала. Его имя не называется.

Второй стрелок бросил «Volkswagen Golf» и угнал другую машину в городе Квайс (примерно 14 километров от Галле). При этом он ранил двоих человек. Об этом сообщила мэр города Аня Вернер. Полиция продолжает розыск, по меньшей мере, одного подозреваемого.

Есть сведения о том, что была проведена спецоперация в небольшой деревушке Видерсдорф, которая находится в 14 километрах к востоку от Галле. В связи с событиями в Галле выступил министр иностранных дел Германии Хейко Мас. На своей страничке в Twitter он написал:

«Эта атака поразила немцев в самое сердце. Мы все должны бороться с антисемитизмом в нашей стране».

Газета «Independent» подтверждает, что один из стрелков в Галле вел видеорепортаж в реальном времени. Он выкладывал видео на Twitch. При этом предварил его показ антисемитскими заявлениями о Холокосте, евреях и иммиграции. Говорил он на английском языке.

Запись начинается с его рассуждений о падении рождаемости в западных странах, опасности массовой иммиграции из Африки и стран Ближнего Востока. При этом мужчина винит во всем феминисток и евреев. Съемку он вел из салона автомобиля. В этом он также копировал Тарранта. Себя этот человек назвал один раз «аноним» и подчеркнул, что отрицает Холокост.