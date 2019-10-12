В Харькове нашли пристегнутым наручниками к мосту налоговика, разыскиваемого два года за взятку и хулиганство

В Харькове обнаружили пристегнутого наручниками к опоре моста мужчину, которого разыскивали с 2017 года за получение неправомерной выгоды и хулиганство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

10 октября около 07:30 в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что по улице Залютинской зовет на помощь человек, пристегнутый наручниками к опоре моста. На месте происшествия полицейские обнаружили 42-летнего гражданина.

«Он рассказал, что в 2017 году его похитили неизвестные и удерживали все это время в разных зданиях. 10 октября злоумышленники приковали мужчину к опоре и исчезли. Во время проверки по базам МВД Украины было установлено, что потерпевший находится в розыске с марта 2017 за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины», – подчеркнули в полициию

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции принимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

В то же время по информации «NewsRoom», речь идет о бывшем сотруднике Главного управления внутренней безопасности ГФС в Киеве.

При этом издание пишет, что его похитити трое незивестных 2 октября на перекрестке улиц Ярославской и Коцарской. Злоумышленники якобы затолкали жертву в микроавтобус и привезли в частный дом, где некоторое время удерживали. Затем мужчину неоднократно били и перевозили в другие помещения. Ночью 10 октября преступники привезли экс-налоговика к окружной, приковали к столбу и скрылись.