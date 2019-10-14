Верховный суд Испании приговорил к тюремным срокам девятерых лидеров каталонских сепаратистов

Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор девяти каталонским политикам, которые были причастны к организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году. Они получили сроки от 9 до 13 лет лишения свободы. Еще три человека отделались штрафами.

Об этом пишет «Левый берег» со ссылкой на испанское издание The Local.

Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Его признали виновным в подстрекательстве к мятежу и нецелевом использовании государственных средств. Еще три бывших министра Каталонии получили по 12 лет.

Жункерас был самым высокопоставленным из подсудимых, так как его шеф Карлес Пучдемон выехал из Испании и обосновался в Бельгии.

Напомним, 1 октября 2017 года на референдуме за независимость проголосовали 90,18% каталонцев, против – 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании признали его незаконным, а декларацию о независимости Каталонии, объявленную после референдума, аннулировали.

10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы, уже четвертые за четыре года. На предыдущих выборах в апреле победила Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 123 места в нижней палате парламента, но не смогла сформировать коалицию.