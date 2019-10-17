На Николаевщине начальника дорожно-ремонтного пункта оштрафовали на ₴17 тысяч за незаконную передачу подучетной техники в аренду

Начальника Новоодесского дорожно-ремонтного пункта филиала «Николаевская ДЭУ» ДП «Николаевский облавтодор» Валерия Кириченко приговорили по сделке приговорили к 17 тысячам гривен штрафа за сдачу в незаконную аренду служебной техники.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Новоодесского районного суда Николаевской области.

В конце 2018 года Кириченко беседовал с предпринимателем относительно использования за деньги служебной техники автодора для добычи дресвы и укладки ее поверх грунтовой дороги в селе Баловное Новоодесского района.

На протяжении апреля, мая, и в июне 2019 года начальник дорожно-ремонтного пункта филиала давал указания подчиненному, чтобы тот на бульдозере выкопал яму до уровня дресвы. За день «подработки» он платил подчиненному по 50 гривен.

Потом он позвонил предпринимателю и сказал, что дальше тот уже должен своей техникой везти породу туда, где ему нужно. 20 июня предприниматель загрузил несколько грузовиков дресвой, но также отметил, что хотел бы на следующий день еще загрузится. Начальник дорожно-ремонтного пункта предложил 21 июня использовать служебный фронтальный погрузчик, но за работу тот должен дать ему пять тысяч гривен и 400 гривен за используемое топливо.

На следующий день предприниматель, который действовал под контролем правоохранителей, передал начальнику дорожно-ремонтного пункта 5,5 тысяч гривен. После фиксации передачи взятки, чиновника задержали, а деньги изъяли.

В средине августа обвиняемый и прокурор заключили соглашение о признании виновности в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Также в этом соглашении они договорились о мере наказания – 17 тысяч гривен штрафа и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на один год.

В итоге судья утвердил это соглашение о признании виновности, назначив обвиняемому оговоренную меру наказания.