У одного жителя Николаевщины полиция изъяла бочку с каннабисом, а у второго кроме конопли нашли детали старого оружия

В Новом Буге полиция изъяла у местного жителя бочку, заполненную каннабисом. У еще одного жителя этого города кроме конопли нашли детали оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Получив разрешение суда, под процессуальным руководством местной прокуратуры полицейские провели обыск на территории домовладения злоумышленника. В сарае 48-летнего мужчины обнаружили пластиковую бочку объемом 200 литров, в которой находилось около шести килограммов измельченного и готового к употреблению каннабиса.

По словам хозяина, наркотик он изготавливал для собственного употребления.

Как выяснилось, несколько лет назад мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Тогда полицейские изъяли у него 20 килограмм марихуаны. Сейчас изъятое наркозелье направлено на экспертизу.

Следственным подразделением начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности. Продолжается следствие.

А у ранее судимого за имущественные преступления 28-летнего жителя Нового Буга в ходе обыска полицейские обнаружили в хозяйственном помещении пластиковую бутылку объемом пять литров, стеклянные банки и коробки с высушенными растениями конопли.

Кроме наркозелья сотрудники полиции нашли составляющие к оружию и боеприпас. Мужчина объясняет, что откопал их в окрестностях города во время поиска металлолома и принес домой на всякий случай, а коноплю хранил для себя.

Сейчас следователи инкриминируют злоумышленнику незаконное хранение наркотических средств (части 1 статьи 309 УК Украины). И наркорастения, и составляющие к оружию вместе с боеприпасом полицейские изъяли и направили на экспертизы, после проведения которых будет решаться вопрос о сообщение фигуранту уголовного производства о подозрении и привлечения его к ответственности по ч. 1 ст. 263 УК («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкции статей предусматривают от трех до семи лет заключения.