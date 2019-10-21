Суд приговорил владельца затонувшего в Затоке катера «Иволга» к 9 годам тюрьмы

Владельца и капитана затонувшего в 2015 году катера «Иволга» Александра Кнышова признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель людей.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Суд признал гражданина К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), назначив наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет», - сказано в сообщении Суворовского районного суда Одессы в понедельник.

Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 2 млн грн.

Напомним, что в результате аварии прогулочного катера в районе Затоки в Одесской области утонуло 12 человек, удалось спасти только 23 человека. По факту аварии катера «Иволга» в Затоке (Одесская обл.), в результате которой погибли 12 человек, еще 20 травмированы и два человека пропали без вести, начато уголовное производство по ч.3 ст.276 – «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».