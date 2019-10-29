На Закарпатье СБУ пресекла попытку ввоза комплектующих к военной технике

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли на Закарпатье попытку незаконного ввоза в Украину комплектующих к военной технике.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, мужчина пытался провезти через государственную границу комплектующие к вертолету, которые подлежат обязательному государственному контролю.

«Во время таможенного досмотра на пункте пропуска «Тиса» в автомобиле закарпатца правоохранители обнаружили комплектующие к вертолету. В технологических полостях он пытался переместить через государственную границу шесть алюминиевых закрылок и контрольно-проверочную аппаратуру к военному вертолету МИ-24. Обнаруженные запчасти изъяты и переданы на экспертизу», - говорится в сообщении.

СБУ открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Заказчики и цена сделки устанавливаются.

Напомним, в Николаеве с «Зори» незаконно вывезли военное оборудование – схему блокировала контрразведка СБУ