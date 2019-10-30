В Новом Буге в баре из-за словесного конфликта произошла массовая драка – «на подмогу» приехали 17 человек из другого населенного пункта

Полиция Николаевщины сообщила о подозрении мужчине, который во время массовой драки в Новом Буге ударил мужчину арматурой.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Инцидент произошел ночью 28 октября. Потерпевшего без сознания с травмами головы забрала скорая от бара с Площади Свободы.

Полицейские выяснили, что телесные повреждения 54-летний местный житель получил во время драки с приезжими незнакомцами. Сначала между компанией пострадавшего из пяти мужчин и группой также отдыхающих в баре граждан произошел словесный конфликт. «Чужаки» на подмогу позвали знакомых, и в Новый Буг приехал целый автобус с 17-ю людьми.

Не разобравшись в ситуации, мужчины устроили драку, в ходе которой потерпевший получил серьезные травмы. Полицейских очевидцы вызвали, когда пострадавший был госпитализирован, а участники драки скрылись. Через несколько часов правоохранители всех разыскали и доставили в участок.

25-летнему злоумышленнику, причастному к избиению потерпевшего, следователи вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного Кодекса («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

По процессуальной поддержке прокуратуры подготовлено ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Других заявлений по поводу получения телесных повреждений в полицию не поступало.

Расследование продолжается.