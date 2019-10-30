При попытке дачи взятки в $100 тыс детективу НАБУ, задержали харьковского лесника, которого ранее отчитывал Зеленский

Виктор Сыса Главу Гутянского лесхоза Харьковской области Виктора Сысу, которого ранее публично отчитывал Президент Украины Владимир Зеленский, задержали при попытке дать взятку детективу НАБУ.

Об этом сообщил нардеп от партии «Слуга народа», кандидат на должность главы Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По информации Кучера, лесник пытался дать детективу НАБУ взятку в размере 100 тысяч долларов США.

«Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тыс. $. Не получилось», – написал Кучер.

В пресс-службе областного управления Нацполиции изданию NewsRoom заявили, что задержание проводили сотрудники НАБУ. По словам собеседника издания, приехавшая на место задержания родственница Сыса безуспешно пыталась убедить правоохранителей, что найденная в его машине сумка принадлежит ей.

Напомним, ранее Виктор Сыса попал под раздачу во время визита президента Владимира Зеленского в Харьков в июле 2019 года. Тогда, в ходе экстренного совещания президенту доложили, что за незаконной вырубкой дубов в области стоит глава Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Его не оказалось на месте, поэтому Зеленский сразу же позвонил и приказал явиться в Офис президента.

«Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис президента в десять», — сказал Зеленский во время телефонной беседы.

После этого, в августе к чиновнику нагрянули детективы НАБУ с обыском. Во время визита Зеленский оценил масштабы вырубки лесов с вертолета.