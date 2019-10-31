В Киеве СБУ пришла с обысками в офис экс-депутата Киевсовета – силовикам пришлось выламывать дверь

В Киеве в офисе экс-сопредседателя фракции «Блок Леонида Черновецкого» в Киевсовете Дениса Комарницкого Служба безопасности Украины проводит обыск.

Об этом сообщает УНИАН.

Дверь в офис, расположенный в Музейном переулке, была взломана спецназовцами. Внутри офиса работают следователи, понятые, а также адвокаты Комарницкого. Самого Комарницкого на месте нет.

В опечатанном пакете следователь вынес из помещения офиса ноутбук. В офис на седьмом этаже здания никого не пускают.

Перед тем, как в офис экс-депутата зашли представители Службы безопасности Украины (СБУ), из окна здания выкинули ноутбук, передает Апостроф.

После этого обыски начались в другом офисе, который расположен в этом же здании. Там дверь также не открывали, ее пришлось выбивать. Из помещения был слышен запах гари. Скорее всего, находившиеся там люди уничтожали документацию. На место событий прибыли журналисты.

Также здесь находится владелица квартиры, ей оказалась Бекендорф Юлия Викторовна, жена известного медиаменеджера Егора Бекендорфа.

Издание отмечает, что 1 августа Голосеевский районный суд Киева предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их копий.

"Во время досудебного расследования установлено, что при выполнении работ по реконструкции двух километров кольцевой дороги на улице Богатырской в Киеве на сумму 325 миллионов гривен в течение 2016 года должностные лица подрядных предприятий присвоили бюджетные средства, в результате чего стоимость возросла до 1,125 миллиарда гривен", - говорится в материалах дела.

По уточненным данным, в 2016 году КГГА объявила тендер с предполагаемой стоимостью договора на проведение строительных работ 375,6 миллиона гривен. Торги выиграла компания "Эко-строй-трейд", которая снизила цену во время торгов до 325,9 миллиона гривен.

После этого киевские власти издали новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства возросла до 1,125 миллиарда гривен.

В ходе следствия было выяснено, что на указанной локации никакие строительные или подготовительные работы не проводятся.

"Участок предполагаемого строительства даже не огорожен соответствующими техническими строительными средствами", - говорится в постановлении суда.

При этом столичное руководство обещало закончить строительство до конца 2018 года.

Компания "Эко-строй-трейд" основана в 2014 году. Ее руководителем является Сергей Драч, конечными бенефициарами выступают Максим Половко и Евгений Расторгуев. По данным украинских СМИ, Половко имеет тесные отношения с компаниями, близкими к заместителю председателя КГГА Виталию Кличко Вячеславу Непопе и Михаилу Голице. Что касается самого Драча, то он ранее был первым заместителем председателя Госархстройинспекции, а до этого – председателем наблюдательного совета "Киевгорстроя".

Справка: Комарницкий известен тем, что в свое время был сопредседателем фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете, членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

В отношении Комарницкого было возбуждено уголовное дело. 8 апреля 2011 года в помещении мэрии Киева он был задержан СБУ, а в декабре 2012 года приговорен Шевченковским районным судом Киева к двум годам лишения свободы условно.

Суд признал Комарницкого виновным в том, что он вместе с двумя соучастниками 2 августа 2005 года в помещении бюро технической инвентаризации в Киеве избил адвоката Гранцева, отобрав у него чемодан с 20 тыс. долларов и решение Золочевского районного суда Харьковской области, которым был наложен арест на недвижимое имущество АОЗТ "Книга". По версии следствия, Комарницкий был в конфликте с клиентом Гранцева по поводу приватизации имущества указанного предприятия, а решение суда препятствовало реализации планов Комарницкого по регистрации права собственности на имущество предприятия