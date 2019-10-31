В Вильнюсе задержали экс-главу Государственной зерновой корпорации Украины – он 2,5 года скрывался от НАБУ

В Вильнюсе (Литва) задержан бывший председатель правления ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ), которого с марта 2017 года разыскивало НАБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Отметим, что речь идет об экс-главе ГПЗКУ Петре Вовчуке. Его разыскивали как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения предприятию более 60 миллионов долларов ущерба.

Действия подозреваемого квалифицируются как злоупотребление властью или служебным положением и получение неправомерной выгоды.

«Представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 миллионов долларов», - сообщили в Нацагентстве.

Расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года. Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тысяч долларов. Дела в отношении еще двух человек – советника председателя правления ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера направлены в суд.