В столице неизвестные обстреляли скоростной трамвай

В Киеве неизвестные обстреляли скоростной трамвай.

Об этом сообщил директор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко на своей странице в Facebook.

Выстрелы прозвучали в 23:00 на линии скоростного трамвая, когда тот направлялся в депо.

«Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы... К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта... И сейчас, вместо того, чтобы пустить эти средства на новый транспорт, мы вынуждены ремонтировать этот, кстати, он также был новый (!)», - написал Левченко.

Также он отметил, что случаем уже занимаются правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Днепре пьяные мужчины бросили в окно трамвая булыжник – он пробил голову одному из пассажиров.