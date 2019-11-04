Чеченец Тимаров, которого при содействии Савченко и Дунаса выпустили из Николаевского СИЗО, попросил в Украине политубежище

Экс-глава ОГА Савченко, экс-прокурор области Дунас и Мовла Тимаров после освобождения последнего из СИЗО Гражданин Чеченской Республики Мовла Тимаров, которого в сентябре 2018 года выпустили из Николаевского СИЗО, попросил политического убежища в Украине.

Об этом стало известно во время брифинга начальника управления стратегических расследований Тимура Квеквескири, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как рассказал начальник УСР, после выхода из СИЗО Тимаров обратился в управления Государственной миграционной службы Одесской области с прошением о предоставлении ему политического убежища в Украине и на данный момент ожидает решения.

Также он добавил, что к уголовному производству, в рамках которого были задержаны четверо фигурантов так называемой «банды Апти», Тимаров отношения не имеет, как и все другие лица, задержанные в тот день.

Отметим, что миграционная служба подобные заявления может рассматривать до трех лет. В данном же случае Тимаров продолжает находится в международных базах розыска, однако задержать для дальнейшей экстрадиции его можно только после отказа ГМС в предоставлении политубежища.

Как известно, Мовла Тимаров с 2007 года в Чечне обвиняется в уголовном преступление, связанном со сбытом наркотиков. В 2012 году Грозненский районный суд Чеченской Республики заочно арестовал Тимарова и его объявили в розыск Интерпола.

Позже его задержали в Украине, поместили в Николаевское СИЗО и готовили к экстрадиции в РФ, но через время его под предлогом якобы помощи добровольцам на Донбассе и при содействии тогдашних губернатора Николаевщины Алексея Савченко и прокурора области Тараса Дунаса, выпустили из изолятора и отказались передавать России.