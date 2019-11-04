В Тернополе задержали мужчину, который угрожал взорвать полицейский участок

Тернопольские оперативники задержали мужчину за угрозу взорвать отделение полиции.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фактически ежедневно в течение нескольких месяцев на линию «102» поступало по три-четыре звонка от неизвестного. Абонент постоянно кричал и хамил диспетчерам. Вчера, 3 ноября, мужчина позвонил и сообщил, что он вместе со своей компанией планирует теракт на местный отдел полиции и управления патрульной полиции.

Правоохранители установили, что «телефонным террористом» оказался житель областного центра, 1959 года рождения. Во время проведения обыска у мужчины изъяли несколько мобильных телефонов.

Мужчину задержали. Ему инкриминируют ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, на Николаевщине полиция задержала мужчину, который сообщил о «заминировании» заброшенного здания около кладбища.