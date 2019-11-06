$9 тысяч на два месяца: СБУ задержала своих сотрудников за незаконную «прослушку» телефонов и продажу полученной информации

Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников СБУ на незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления «услуг». Бывший сотрудник спецслужбы подбирал заказчиков, действующие - технически обеспечивали снятие информации.

«Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составила девять тысяч долларов США. Досудебное следствие устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий фигурантов дела», – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, принимается решение об объявлении фигурантам дела о подозрениях в совершении уголовного преступления.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры.

Напомним, как в Киеве задержали полковника полиции, который купил 9 квартир, продавая служебную информацию.