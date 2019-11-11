В Краматорске пьяная мать перевернула коляску со своим младенцем и не понимала, что происходит – вмешались прохожие и патрульные

В Краматорске Донецкой области патрульные отлучили от пьяной матери ее двухлетнего ребенка, после того, как женщина перевернула коляску с младенцем.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

Прохожие увидели, как на улице Дворцовой женщина в состоянии алкогольного опьянения перевернула коляску, в которой была ее двухлетняя дочь, и сразу бросились на помощь, а также вызвали патруль.

«Когда на место прибыли инспекторы, нетрезвая мать сначала не понимала, что происходит, и почему прибыла полиция. Женщина едва держалась на ногах и говорила разные глупости. Рядом была маленькая девочка. Она выглядела неухоженной, одежда была грязной. Как так случилось, что мать позволила себе находиться на улице с ребенком в таком состоянии, она не объяснила», – говорится в сообщении.

Патрульные установили контакты бабушки девочки, связались с женщиной, и уже через несколько минут передали ей внучку. О происшествии патрульные проинформировали сотрудников ювенальной превенции Краматорского отдела полиции для дальнейшей проверки и надзора за семьей.

Напомним, как в Николаеве суд отобрал ребенка у 22-летней девушки, приехавшей на роды пьяной и под амфетамином.