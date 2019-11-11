Житель Донеччины предлагал на блокпосту тысячу долларов взятки, чтобы без проверки провезти в «ДНР» четыре миллиона гривен

На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» за взятку задержали украинца – оказалось, что он вез в оккупированную часть Донецкой области около четырех миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

В 08:55 на КПВВ заехал автомобиль «Mercedes Vito», направлявшийся на неподконтрольную территорию, под управлением 53-летнего жителя Харцызск Донецкой области. В ходе осмотра автомобиля, этот гражданин предложил военнослужащим неправомерную выгоду в размере одной тысячи долларов США. Они ответили категорическим отказом.

По результатам проведенного углубленного осмотра автомобиля, в специально оборудованном в конструктивных полостях автомобиля тайнике было обнаружено 160 тысяч 270 долларов США. Общая сумма изъятых наличных средств в гривневом эквиваленте составляет более четырех миллионов гривен.

Материалы по данному факту переданы в Национальной полиции для принятия решения согласно действующему законодательству.