На Донеччине привлекли КОРД для штурма дома, чтобы задержать мужчину, который угрожал матери и ранил сапой полицейского

В селе Звановка Бахмутского района спецподразделение КОРД штурмовало дом, чтобы задержать мужчину, который угрожал своей матери и ранил полицейского.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

В полицию поступило сообщение от жителя села Звановка о том, что его сын, имеет психические расстройства и агрессивно себя ведет с матерью. Женщина была вынуждена прятаться от нападающего у соседей.

Когда на место прибыл наряд полиции, 39-летний мужчина бросился на правоохранителей с сапой. Один из полицейских сделал предупредительный выстрел вверх. Однако злоумышленник не отреагировал и ранил сапой полицейского.

«После этого подозреваемый закрылся в доме. В силу было введено полицейскую операцию, во время которой мужчина был задержан с привлечением спецподразделения КОРД. Полицейскому и подозреваемому была оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания в специализированном лечебном учреждении. По факту нападения на сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей открыто уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений»).