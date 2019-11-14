В Николаеве с визитом побывали министр обороны и глава «Укроборонпрома» – на встречу с ними не позвали журналистов

Абромавичюс и Загороднюк В Николаевской области 14 ноября с визитом побывали министр обороны Андрей Загороднюк и генеральный директор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичюс.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Николаевской ОГА Александр Стадник.

Во время визита министр и глава «Укроборонпрома» посетили все четыре судостроительных завода в Николаеве, один государственный и три коммерческих: Николаевский судостроительный завод, Черноморский судостроительный завод («Николаевская верфь СМГ», которую контролирует олигарх Вадим Новинский), судостроительно-судоремонтный завод «Нибулон» (им владеет бизнесмен Алексей Вадатурский) и судостроительный завод «Океан» (его контролирует бизнесмен Василий Капацына).

Глава Николаевской ОГА описывает визит общими фразами. Например, не уточняется, какие именно важные вопросы обсудили с министром Загороднюком и чем это обсуждение закончилось.

«Для нас очень важно государственное внимание и поддержка во всех аспектах развития судостроительной отрасли. Николаевщина – надежда и мощь украинского судостроения. Вместе посетили ряд предприятий и обсудили важные вопросы по осуществлению задуманного. В частности, побывали и осмотрели мощности… Также обсудили выполнение поручений президента Украины Владимира Зеленского, которые были даны во время рабочего визита в область в июле. Николаевщина имеет большое количество судостроительных предприятий. Уверен, что при поддержке государства наша область будет в лидерах в судостроительной отрасли Украины», - сообщается на странице Стадника.

Отметим, что Николаевская ОГА, чиновники которой принимали министра и главу «Укроборонпрома» в Николаеве, не опубликовала анонса их визита. Также анонса визита не было и от Министерства обороны. Таким образом, визит прошел без присутствия прессы, которая могла бы задать вопросы Загороднюку и Абромавичюсу.