На Харьковщине опять произошли взрывы возле арсеналов в Балаклее – два сапера погибли, четверо ранены

Возле города Балаклея Харьковской области 15 ноября произошли взрывы в районе армейских складов боеприпасов.

Об этом сообщает телеграмм-канал «ХХ», опубликовавший видео, как из-за взрыва поднялся столп дыма.

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16:41 По уточненной информации Министерства обороны, двое военных саперов получили ранения, не совместимые с жизнью.

Четверо военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых – в тяжелом состоянии, один – средней тяжести. Раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме.

«Командование Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования семьям погибших воинов», - сообщили в Минобороны.

С 15:13 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано.

15:53 В Минобороны сообщили, что около 20 взрывов боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, произошли в специально оборудованном для этого котловане в 14:28.

Для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано дежурное пожарное подразделение воинской части. Сейчас на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов.

«Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности», – подчеркнули в МОУ.

Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook отмечает, что до 2017 года в Балаклее была крупнейшая база хранения боеприпасов, но десятки тысяч тонн боеприпасов ранее взлетели на воздух при подрыве. Тем не менее, часть ценных снарядов уцелела в нескольких особо защищенных бункерах.

15:30 Депутат из комитета ВР по национальной безопасности Давид Арахамия в эфире телеканала «Наш» заявил, ссылаясь на министра обороны Украины, что на прилегающей территории к базе хранения боеприпасов проводились инженерные работы по разминированию ранее неразорвавшихся боеприпасов и произошел взрыв.

В Министерстве обороны Украины также рассказали, что произошло ЧП при вывозе снарядов. Предварительно – один из саперов был ранен, сообщает сайт «057». Спасатели также подтвердили информацию о ЧП, но пообещали рассказать подробности позже.

- Нас вызвали на пожар сухой травы. Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее. Подробности будут позже, - рассказал пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Мэр города Иван Столбовой подтвердил журналистам «UA: Харків», что единичные взрывы произошли на территории арсенала.

Напомним, как ночью 23 марта 2017 года в городе Балаклея Харьковской области на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов. Военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что возможной причиной пожара стала диверсия - на склады с беспилотника сбросили зажигательные устройства.