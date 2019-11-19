Член николаевского исполкома Крейнин подал свою кандидатуру на заместителя министра Дубилета

Один из членов исполнительного комитета Николаевского городского совета Дмитрий Крейнин претендует на должность заместителя Министра Кабинета Министров Украины.

Соответствующая декларация опубликована на сайте.

Как известно, Министром Кабинета Министров является Дмитрий Дубилет.

В декларации из недвижимого имущества Крейнин указал две квартиры в Киеве и три в Днепре, три парковочных места и нежилое помещение в Днепре, а также офис там же. Также он задекларировал автомобиль Range Rover.

В разделе корпоративных прав у Крейнина указано 49% от капитала юридической фирмы «Гарантия», 19% от НЖ «Успех», 16,5 от ООО «ДРОВЕР», 50% от ООО «Авангардстрой».

Наличными Крейнин хранит 50 тысяч долларов, на банковском счету 1,9 миллиона гривен, 565 тысяч 800 гривен в качестве криптовалюты Этериум, 6 миллионов 864 тысячи 175 гривен в Биткоинах.

Дмитрий Крейнин известен тем, что часто критиковал мэра Николаева Александра Сенкевича, а также фактически не появлялся на заседаниях исполкома. При этом, последнее он объяснил тем, что не может работать «с умственно отсталым человеком» (мэром Александром Сенкевичем, - ПН), который ищет в каждой ситуации возможность украсть.