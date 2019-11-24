Апелляционный суд оставил в силе приговоры экс-бойцам «Торнадо», осужденным за преступления против мирного населения

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор 12 бывшим бойцам расформированного батальона МВД «Торнадо», приговоренным к различным срокам лишения свободы за совершение тяжких преступлений против мирного населения.

Об этом сообщает «УНИАН».

Апелляционные жалобы Главной военной прокуратуры, обвиняемых и их адвокатов оставлены без удовлетворения. Приговор Оболонского райсуда Киева от 7 апреля 2017 года в отношении осужденных оставлен без изменений.

Напомним, бойцов «Торнадо» правоохранители задержали 17 июня 2015 года в Луганской области. Их обвинили в совершении тяжких преступлений, в том числе в жестоком издевательстве над задержанными. 18 июня 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков приказал расформировать роту.

7 апреля 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» за совершение преступлений при исполнении служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО. В августе 2018 года экс-бойцы «Торнадо» оказали сопротивление во время попытки правоохранителей провести обыски в их камере в Лукьяновском СИЗО. Осужденные имели при себе холодное оружие, использовали самодельные взрывные пакеты. Вследствие сопротивления был травмирован сотрудник уголовно-исполнительной службы.