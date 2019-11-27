На Николаевщине СБУ закрыла нарколабораторию, которая поставляла «товар» по почте

СБУ объявила о подозрении пятерым жителям Новобугского района, которые оборудовали в частном доме нарколабораторию.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Компоненты для производства психотропных веществ они заказывали через интернет за границей и в Украине. «Товар» сбывали лично через систему «закладок», а также отправляли дилерам по почте в Одесскую, Запорожскую и Кировоградскую области.

Кроме того, они обустроили несколько теплиц с коноплей в этом же районе. Деньги за товар дельцы получали на специально открытые банковские счета. В ходе обысков в нарколаборатории изъяли полтора килограмма различных психотропных веществ, килограмм марихуаны, оборудование для изготовления наркотиков, огнестрельное и холодное оружие, средства связи, 250 тысяч гривен и еще более 500 тысяч гривен нашли на банковских счетах.

Напомним, ранее полиция провела на территории 6 областей Украины масштабную спецоперацию по ликвидации деятельности наркосиндиката и задержанию его лидеров и активных участников.