В Николаеве патрульные остановили «маршрутчика» за нарушение ПДД – он «под кайфом» перевозил в людей

В Николаеве в ночь на пятницу, 29 ноября, патрульные остановили маршрутку с людьми, водитель которой находился в наркотическом опьянении.
Об этом сообщают в патрульной полиции Николаевской области.
Около 24:00 на Херсонском шоссе возле дома № 17 патрульные заметили и остановили маршрутное транспортное средство, которое двигался с нарушением ПДД.
Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Тот отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке в медицинском учреждении в присутствии двух свидетелей.
Отмечается, что во время остановки водитель двигался по маршруту и перевозил пассажиров. Патрульные отстранили его от управления и составили в отношении него административные материалы по части 1 статьи 130 КУоАП («Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения»). «Маршрутку» патрульные передали ответственному лицу перевозчика.
«Патрульная полиция обращается к гражданам! Если вы видите у водителя признаки алкогольного или наркотического опьянения - немедленно звоните по телефону 102. Возможно именно ваш звонок поможет избежать непоправимых последствий. Нетрезвый за рулем - предполагаемый убийца!» - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее николаевские патрульные остановили «маршрутчика» за нарушение ПДД – оказалось, что он возил пассажиров пьяным.