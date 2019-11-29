О взятках и «торпеде» правоохранителей на Николаевщине

В ряде дел о коррупции в Кировоградской и Николаевской фигурирует одно и то же «пострадавшее» лицо: некто Погода Алексей Владимирович.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Олта», передает интернет-издание «Новости-Н».

Не так давно правозащитник из Кропивницкого Анатолий Ларин рассказал как работали кировоградские, а позже и николаевские сотрудники расформированного Управления защиты экономики (УЗЭ), на примере дел, которые попали ему в разработку.

– Указанное подразделение было создано для того, чтобы оказывать давление на бизнес, собирать поборы, а к тем людям которые не хотят давать им взятки, непосредственно, направлялись провокаторы, которые организовывали провокации, целью которых было задержание особы при получении «взятки», — утверждает правозащитник.

Такие криминальные производства фальсифицировались ради увеличения показателей раскрываемости преступлений данного управления или же против людей фабриковались уголовные дела с целью получения материальной выгоды: откуп на месте от 25 до 75 тысяч долларов, либо с помощью таких провокаций, за материальное вознаграждение, на неугодных заказчикам людей оказывалось давление для политической и другой расправы.

В ряде дел о коррупции в Кировоградской и Николаевской фигурирует одно и то же «пострадавшее» лицо: некто Погода Алексей Владимирович, являющийся, по утверждению правозащитника, агентом-провокатором Управления защиты экономики.

Он фигурирует в более чем в 38 уголовных производствах, где является заявителем, о том, что все и всюду у него вымогают взятки. За каждую такую провокацию, по словам А. Ларина, Алексей Погода получал как минимум 1 тысячу долларов.

Таких агентов на полицейском сленге называют «торпедами». Не миновала такая «торпеда» и Николаевщину.

Объединившись, адвокатскому сообществу из Кропивницкого, удалось вытеснить Погоду А.В., из своей области. И так как Погода стал скандально известен на всей Кировоградщине, местные правоохранители стали сдавать его в аренду, как товар, в Николаевскую, а также в другие области.

«Указанный криминальный раб Погода Алексей Владимирович за деньги, уже в Николаевской области, совершал провокации. А именно: подставил директора «Кировоградгеологии», подставил депутата городского совета города Первомайск Глушко Тимура Викторовича, а также предпринимателя Семиченко Николая Владимировича и других», — заявляет правозащитник Анатолий Ларин.

Все вышеуказанные особы отказались «ложиться» под систему и начали бороться. Пострадавшие от незаконных действий агента-провокатора Погоды А.В., уже написали на него заявления в правоохранительные органы, против таких «торпед» правоохранителей, как Алексей Погода, были открыты криминальные производства, а адвокаты пострадавших ждут-не дождутся допросить его в суде. Однако представители правоохранительных органов не пускают в суды своего агента-провокатора А. Погоду, потому, как понимают, что будут раскрыты и их преступления, которые они вместе совершили.

Как видим, практика использования так называемых «торпед» в деятельности правоохранительных органов достаточно распространена, хотя и не законна. В том в большинстве таких дел, по политическим или другим мотивам, имеющийся, так называемый подставной элемент, в судах рассыпаются.