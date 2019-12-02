НАБУ завершило расследование дела начальника николаевской Службы автомобильных дорог, задержанного на взятке

Детективы НАБУ и прокуроры САП завершили расследование по факту получения руководителем Службы автомобильных дорог в Николаевской области 300 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Подозреваемому и его защитникам 2 декабря открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд.

Напомним, 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен.

«В августе 2019 года чиновник требовал и получил 300 тысяч гривен от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 миллиона гривен в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев. Меньше чем через месяц подозреваемый повторно потребовал часть средств, уплаченных подконтрольным ему государственным учреждением частному предприятию, на этот раз в сумме 90 тысяч долларов», - отметили в НАБУ.

Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле.