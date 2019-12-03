САП открыла дело о злоупотреблениях из-за аудиозаписей, где якобы нардеп Корявченков разговаривает с руководством криворожской полиции

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство после обнародования аудиозаписи разговора якобы депутата от «Слуги народа» Корявченкова с полицией Кривого Рога.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры изданию «Судебный репортер», передает «Радио Свобода».

По заявлению начальника третьего отдела САП Василия Кричуна, производство открыли по признакам предложения, обещания или предоставления должностному лицу неправомерной выгоды для него или третьих лиц за совершение или несовершение определенных действий.

«По результатам обработки сообщений средств массовой информации прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами Украины и другими лицами по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины», - говорится в ответе.

Досудебное расследование поручили детективам Национального антикоррупционного бюро. Как сообщили в САП, обращение «Судебного репортера» также приобщили к материалам производства.

Это обращение было оформлено как заявление о совершении уголовного преступления и касалось публикации на Telegram-канале Антона Полякова - народного депутата, которого недавно исключили из фракции «Слуга народа».

18 ноября Поляков обнародовал четырехминутную аудиозапись, на которой якобы представитель «Слуги народа» Юрий Корявченков, известный под сценическим псевдонимом «Юзик», беседует с руководителем полиции Кривого Рога и вспоминает местных политиков Юрия Вилкула и Константина Глебова. В разговоре также несколько раз упоминается Государственное бюро расследований.

Юрий Корявченков впоследствии подтвердил, что в сентябре общался с правоохранителями Кривого Рога, однако заявил, что разговор касался нелегального игорного бизнеса и борьбы с наркоторговлей. В комментарии «НВ» он отрицал, что угрожал привлечь правоохранительные органы против оппонентов действующей власти.