На Днепропетровщине задержали крупную группировку наркоторговцев – за неделю они продавали около 1,5 килограмма метамфетамина

В Днепре полицейские задержали одного из «главных» по распределению метамфетамина в регионе и еще нескольких членов этой группировки. Проверяются отдельные сотрудники полиции на возможную причастность к действиям злоумышленников.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Информация о деятельности в регионе лиц, занимающихся преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, была получена Днепропетровским управлением ДВБ. В ходе проверки было установлено, что к преступной деятельности причастны жители Днепра в возрасте 28-37 лет.

Организатор привлек к делу родного брата и еще нескольких человек, с которыми наладил изготовление и распространение психотропного вещества - метамфетамина. Известно, что брат лидера изготавливал товар в одном из сел области.

Сбывали психотропное вещество злоумышленники в крупных размерах - 1,5 килограмма за неделю. Цена за один грамм - 700-800 гривен.

«Установлено, что 37-летний главарь наркодилеров пока был одним из «главных» в регионе по распределению метамфетамина», – подчеркнули в ДВБ.

Получив решение суда, оперативники Днепропетровского управления ДВБ, управления стратегических расследований в Днепропетровской области ДВР НПУ и следователи полиции ГУНП, при силовой поддержке бойцов полиции особого назначения, провели 10 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов наркогруппы и по адресам сбыта.

У организатора преступного наркобизнеса выявлено слип-пакеты с кристаллическим веществом и сверток с измельчите веществом, предварительно - метамфетамин и марихуана. В его автомобиле обнаружено почти 95 тысяч гривен, черновые записи, мобильные телефоны и удостоверения, похоже на служебное удостоверение сотрудника полиции, а также несколько государственных номерных знаков. Само транспортное средство, номера на котором не совпадали с указанными в техпаспорте, помещено на штраф-площадку.

Еще у одного активного участника группы изъято 62 тысячи гривен, оружие, средства, предназначенные для употребления наркотиков и удостоверение, похоже на полицейское.

В настоящее время в порядке статьи 208 УПК Украины задержан лидер наркодилеров. Готовится объявление ему следователями подозрения и избрании меры пресечения. После проведения экспертиз будут проведены дальнейшие следственные действия. Также сотрудники внутренней безопасности проверяют возможную причастность к деятельности разоблаченных лиц сотрудников полиции, с целью привлечения их к ответственности.

Санкция части 2 статьи 307 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 с конфискацией имущества.