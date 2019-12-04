Николаевская школьница издевалась над одноклассницей – выдала себя за «куратора виртуальной игры» и склоняла к самоубийству

В Николаевском районе в одном из поселков 14-летняя школьница издевалась над своей одноклассницей. Она выдала себя за куратора виртуальной игры и заставляла девочку наносить себе травмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию 2 декабря обратилась сотрудница сельского совета, которая рассказала, что 14-летняя ученица местной школы нуждается в помощи, потому что вступила в опасную виртуальную игру, уже выполнила несколько задач и даже нанесла себе телесные повреждения.

«Первое сообщение школьница получила 28 ноября. От пользователя под ником «Kurator» ей пришел текст о том, что игра продлится пять дней. Если девочка умрет, то выиграет, если нет – ей помогут, потому что, вступив в игру, назад дороги нет. Собеседник знал о жертве информацию до мельчайших подробностей, это заставило девочку согласиться: она по заданию куратора наносила себе телесные повреждения и посылала фотоотчеты. В какой-то момент ученица испугалась и рассказала все учителю», - сообщили в полиции.

Следователи зарегистрировали и квалифицировали событие предварительно, как доведение до самоубийства. Над разоблачением «куратора» работали киберполицейские, сотрудники ювенальной превенции и Николаевского отдела полиции. Уже через сутки установили пользователя социальной сети, с аккаунта которого девочке поступали задачи. Оказалось, что это одноклассница так насмехалась над подругой.

Сама же «куратор» объясняет, что хотела пошутить и не желала плохих последствий. Перед этим она посмотрела видеоролик о неотвратимом вреде, который наносят подросткам такие игры, и решила проверить, поведется ли на них кто-то из ее одноклассников. Задачи она разослала восьми сверстникам, а отреагировала только одна девочка. Сейчас полицейские решают вопрос об ответственности родителей несовершеннолетней ученицы.

В 2017 году сообщалось, что в группах «синих китов» (суицидальных игр) находились 35 тысяч украинских подростков, но на количество самоубийств это не повлияло.