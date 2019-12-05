ГБР готовит Порошенко еще одно подозрение

Госбюро расследований готовит бывшему Президенту Петру Порошенко еще одно подозрение - по уголовному делу о назначении на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом директор ГБР Роман Труба сказал в комментарии «theБабелю».

– Мы практически на завершающем этапе в деле по экс-президенту. Касается незаконного назначения на должность Семочко. Мы находимся на стадии доподготовки проекта подозрения экс-Президенту. То есть в действиях президента возможен состав преступления, – подчеркнул Труба.

По его словам, сейчас по этому делу происходят выемки документов и допросы.

– Если они будут завершены до моего увольнения, и следователь подготовит документ, он будет направлен в прокуратуру, – сказал Труба.

Напомним, что ранее из Службы внешней разведки уволили её первого заместителя главы Сергея Семочко. 3 октября 2018 года НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении Семочко зарегистрировало уголовное производство о незаконном обогащении. Журналисты программы «Наші гроші с Денисом Бігусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 миллионов гривен, а у членов его семьи – российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки.

Ранее в ГБР рассказали о 13 уголовных производствах, в которых фигурирует Порошенко.