В Киеве мужчина пригласил к себе домой на свидание девушку и показывал ее тело убитой старушки

В Киеве мужчина убил пожилую женщину, а потом пригласил на свидание девушку и показывал ей тело убитой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

По спецлинии 102 позвонила женщина и сообщила, что в квартире ее знакомого на улице Зодчих находится женщина без признаков жизни. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи, которые констатировали смерть погибшей.

Звонившая женщина познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и тот пригласил ее в гости. В квартире парень начал угрожать убийством новой знакомой и показал тело убитой пенсионерки в шкафу. Однако женщине удалось убежать из квартиры и вызвать полицию.

«По указанному заявительницей адресу полицейские обнаружили тело 82-летней хозяйки квартиры. У погибшей на голове был полиэтиленовый пакет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы задержали злоумышленника в собственной квартире на улице Якуба Коласа. Предварительно - смерть женщины наступила в результате удушения», – рассказал оперуполномоченный Святошинского управления полиции Игорь Стасюк.

Злоумышленника задержали в порядке статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 23-летний киевлянин, ранее судимый за незаконное завладение автомобилем.

В полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас с задержанным и женщиной-свидетелем общаются полицейские и проводят все необходимые следственные действия.

Напомним, как на Днепропетровщине мужчина полгода прятал в шкафу труп убитой сожительницы.