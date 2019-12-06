Киберполиция вычислила, что николаевец создал три онлайн-кинотеатра с пиратским контентом и заработал в них полмиллиона гривен

Киберполиции прекратила деятельность трех онлайн-кинотеатров, которые создал и администрировал житель Николаева.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполции в Николаевской области.
По обращению представителей правообладателей - Украинский антипиратской ассоциации - следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 176 («Нарушение авторского и смежных прав») Уголовного кодекса Украины.
Киберполиция установила, что онлайн-кинотеатры «zideo.fun», «topkadr.online», «relaxzona.club» были создана несколько лет назад и 37-летний николаевец администрировал их с целью заработка. Основой доходов была таргетированная реклама, размещенная на его онлайн-ресурсах.
Для скрытия своей преступной деятельности злоумышленник использовал специальный сервис, который позволял скрывать реальное местонахождение интернет-ресурсов. Ежемесячно эти ресурсы посещало более 1,5 миллиона пользователей.
По предварительной информации, таким образом ему удалось заработать более полумиллиона гривен. Точная сумма ущерба, нанесенного мировым кинокомпаниям, будет установлена после проведения всех необходимых экспертиз.
Решается вопрос относительно сообщение подозрения злоумышленнику. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.