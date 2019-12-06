Киберполиция вычислила, что николаевец создал три онлайн-кинотеатра с пиратским контентом и заработал в них полмиллиона гривен

Киберполиции прекратила деятельность трех онлайн-кинотеатров, которые создал и администрировал житель Николаева.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполции в Николаевской области.

По обращению представителей правообладателей - Украинский антипиратской ассоциации - следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 176 («Нарушение авторского и смежных прав») Уголовного кодекса Украины.

Киберполиция установила, что онлайн-кинотеатры «zideo.fun», «topkadr.online», «relaxzona.club» были создана несколько лет назад и 37-летний николаевец администрировал их с целью заработка. Основой доходов была таргетированная реклама, размещенная на его онлайн-ресурсах.

Для скрытия своей преступной деятельности злоумышленник использовал специальный сервис, который позволял скрывать реальное местонахождение интернет-ресурсов. Ежемесячно эти ресурсы посещало более 1,5 миллиона пользователей.

По предварительной информации, таким образом ему удалось заработать более полумиллиона гривен. Точная сумма ущерба, нанесенного мировым кинокомпаниям, будет установлена ​​после проведения всех необходимых экспертиз.

Решается вопрос относительно сообщение подозрения злоумышленнику. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.