На американской базе ВМС саудовский пилот открыл стрельбу – погибли четыре человека

В США произошла стрельба на базе ВМС в Пенсаколе, штат Флорида. В результате стрельбы погибли четверо человек, включая стрелявшего. Ранения получили еще четыре человека.

Об этом сообщает «Голос Америки».

По информации шерифа округа Эскамбиа, стрельба началась на военной базе утром в пятницу. Как сообщает местный телеканал WEAR TV, полицейским удалось застрелить подозреваемого.

По последним данным, в результате стрельбы погибли как минимум четверо человек. На пресс-конференции представитель ВМС, капитан Тимоти Кинселла сообщил, что стрельба началась около 6:30 утра в одном из зданий военной базы.

«ABC News» сообщает, что стрелок был гражданином Саудовской Аравии, прибывшим в США для летной подготовки. Следователи пытаются выяснить, была ли стрельба связана с терроризмом или нет. Также уточняется, что были ранены семь человек, в том числе двое полицейских. По словам капитана Тимоти Кинселлы, база будет закрыта до дальнейшего уведомления, и весь персонал, находящийся в настоящее время на базе, покинет объект.

База Пенсакола используется для стартовых тренировок всех пилотов ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны. Кроме того, там базируется пилотажная группа ВМС США, известная как «Голубые ангелы». На территории авиационной базы ВМС постоянно находятся 16 тысяч военнослужащих и около 7 тысяч гражданских лиц.

Это уже второй случай стрельбы на американской военной базе на этой неделе. Ранее на военно-морской верфи в Перл-Харборе недалеко от Гонолулу 22-летний моряк-действующий военнослужащий открыл огонь по трем гражданским служащим, убив двоих, а затем смертельно застрелился. Он открыл огонь по персоналу верфи из своей служебной винтовки М4, а затем использовал свой служебный пистолет М9, чтобы застрелиться.