В Индии пятеро мужчин облили бензином и подожгли заявившую об изнасиловании девушку

В Индии жертву изнасилования облили бензином и подожгли по дороге в суд.

Об этом пишет Meduza.

В четверг, 5 декабря, 23-летнюю жительницу индийского города Уннао, ставшую жертвой изнасилования, подожгли по пути в суд, где она должна была дать показания против предполагаемых преступников. Пятеро мужчин схватили ее на железнодорожной станции, облили бензином и подожгли.

Девушка находится в критическом состоянии, по разным данным, у нее обожжено от 70% до 90% поверхности тела. Нападавших задержали. Среди них двое предполагаемых насильников — бывший парень женщины и его друг. Одного из задержанных ранее отпустили из-под стражи под залог, а второй находился в розыске. Вместе с ними в нападении участвовали трое их родственников.

Отмечается, что в конце ноября в городе Хайдарабад нашли тело 27-летней женщины. Полиция задержала четверых мужчин, которые, как предполагается, прокололи колесо ее скутера и предложили ее подвезти. Жертву затащили в безлюдное место, изнасиловали и задушили, а ее тело облили керосином и подожгли.

Преступление вызвало массовые протесты как в Хайдарабаде (протестующие штурмовали отделение полиции, где содержали подозреваемых), так и в других городах. Индийская актриса и депутат парламента Джая Баччан призвала линчевать преступников. 6 декабря полицейские застрелили подозреваемых — якобы потому что те напали на них во время следственного эксперимента. Отец погибшей поблагодарил полицию.

Напомним, что в Бангладеш приговорили к смертной казни 16 убийц, которые сожгли школьницу, заявившую о домогательствах.