Экс-директора Львовского бронетанкового завода за квартиру в Вене и компанию в оффшоре грозит штраф в 3,4 миллиона

Бывший директор государственного предприятия «Львовский бронетанковый завод» заключил со Специализированной антикоррупционной прокуратурой договор о признании вины в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Чиновник умышленно не отразил в ежегодных декларациях право пользования квартирой в Вене стоимостью 381 тысяча евро, которая принадлежит его жене. Также он не указал в декларациях сведения о своей компании, зарегистрированной на территории Белиза с уставным капиталом 50 тысяч долларов США.

В соответствии с соглашением он признал себя виновным и согласился на назначение наказания в виде штрафа в размере 3500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,36 миллиона гривен).

Экс-директор вместе с другими лицами обвиняется еще в растрате средств государственного бюджета, совершенной на «Львовском бронетанковом заводе» при закупке военного имущества. Сейчас это дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.