По подозрению в хищении десятков миллионов долларов полиция задержала экс-руководство «Черноморского морского пароходства»

Бывшим членам совета правления государственной компании «Черноморское морское пароходство» сообщили о подозрении в хищении нескольких десятков миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что подозреваемые работали и представляли интересы госпредприятия во Вьетнаме на совместном предприятии «Лотос». Находясь в составе совета правления ЧМП они заключили ряд фиктивных контрактов, а средства вывели через офшоры. Сумма ущерба оценивается в несколько десятков миллионов долларов для украинской и вьетнамской сторон.

«Чтобы скрыть свою противозаконную деятельность и избежать ответственности, они разорвали все контакты с руководством ГСК «Черноморское морское пароходство», а в дальнейшем пытались скрыть документы о финансово-хозяйственной деятельности СП «ЛОТОС», - сообщили в полиции.

Полиция 11 декабря сообщила фигурантам дела о подозрении по ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Луганщине СБУ разоблачила чиновников ОГА, которые присвоили ₴10 миллионов, предназначавшихся для постройки детского дома.