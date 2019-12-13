На Черниговщине выявили нарколабораторию - наркотики варили из средств для чистки канализации

В Черниговской области полиция задержала группу мужчин, которые обеспечивали наркотиками жителей города и области. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Так, в Нежине трое мужчин делали закупки ингредиентов для изготовления наркотиков через интернет. В приспособленном помещении они самостоятельно изготавливали их, фасовали и реализовывали всеми возможными способами: как путем передачи из рук в руки от продавца к покупателю, так и через интернет.

В качестве одного из ингредиентов для изготовления наркотиков мужчины использовали химические средства для чистки канализации.

Сами же в это время защищали от агрессивных химикатов глаза и органы дыхания респиратором. Сбывали амфетамин и марихуану как в розницу, так и оптом. Ставку делали на молодежь.

В результате спланированной спецоперации в четверг, 12 декабря, полиция при поддержке спецподразделения КОРД застала мужчин при изготовлении очередной партии наркотиков. В результате обыска полиция обнаружила у злоумышленников ранее изготовленные наркотики и ингредиенты для новых партий. Всего более 200 граммов амфетамина, марихуаны, оружие и деньги, полученные от сбыта наркотиков.

39-летний нежинец у себя дома хранил готовые к продаже пакетики с белым кристаллическим порошком и деньги от продажи наркотиков. У его сообщника - 35-летнего жителя Нежинщины полиция также нашла готовый для продажи «порошок», пакеты с измельченными растениями конопли, деньги.

Кроме того полиция обнаружила у него широкий ассортимент ценных вещей: полсотни наименований электроинструментов, велосипеды, бытовую технику, которые покупатели приносили в качестве оплаты за наркотики. Эти вещи они тайком от родных выносили из дома или воровали у незнакомых людей.

В доме 33-летнего местного жителя, который ранее был судим за разбойное нападение, обнаружили оборудование для изготовления психотропных, прекурсоры, даже специальную одежду и средства защиты кожи. Кроме этого, у мужчины изъяли партию недавно изготовленного амфетамина, который мужчины планировали фасовать и продавать по хорошо отлаженной схеме.

Также у злоумышленников изъяли обрез ружья, безномерную армейскую винтовку с устройством для бесшумной стрельбы, пистолет-ракетницу, патроны различных калибров, банковские карты и автомобиль «Hunday», который использовался в преступных целях. Изъятое направили на исследование.

Сейчас все трое подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенное по предварительному сговору группой лиц») - наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, завтра им будут избирать меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция задержала «варщика» амфетамина, который добавлял в наркотики средство «Крот».

Напомним, ранее под Николаевом выявили нарколабораторию – амфетамин изготавливали из ртути и средства для чистки канализации.