Ночью суд арестовал главного подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева ночью 14 декабря арестовал на два месяца главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко («Риффмастер»).

Об этом сообщает «Левый берег».

Мера пресечения действует до 8 февраля 2020.

Как известно, рассмотрение ходатайства о мере пресечения рассматривал судья Сергей Вовк. Адвокат заявил ему отвод, но ходатайство защиты отклонила другая судья Светлана Шапутько.

«Этот же следственный судья решал вопрос меры пресечения фигурантам уголовного производства. По нашему мнению, он сформировал какое-то представление о их причастности [к преступлению], поскольку принял решение об избрание меры пресечения [Яне Дугарь]. Из-за этого мы считаем, что следственный судья больше не является непредвзятым, поэтому и был заявлен этот отвод», - пояснил попытку отвода Вовка адвокат Константин Татарченко.

Во время рассмотрения ходатайства защиты Антоненко заявил, что до задержания вообще не знал, кто такой Павел Шеремет, а в вечер перед убийством вообще был в Ворзеле под Киевом.

«Был в бане в Ворзеле, а потом искал помещение для концерта», - сказал Антоненко.

Он подчеркнул, что мужчина на видео, которого следствие назвало подозреваемым в убийстве журналиста Шеремета, не он.

«Конечно, что это не я», - уверял Антоненко.

Прокурор просил судью приобщить к материалам дела протоколы осмотра части взрывного устройства, протоколы допроса свидетеля и тому подобное. Адвокаты были против, ссылаясь на то, что допросы свидетелей надо исследовать непосредственно в суде и эти материалы не имеют значения для этого расследования. Судья согласился со стороной защиты и отказал в удовлетворении этого ходатайства прокуратуры.

Адвокат Антоненко Станислав Кулик подал ходатайство о том, чтобы суд вызвал на допрос двух свидетелей - Ермилова Алексея и Ермилову Марину, которые по его словам, были с Антоненко в день гибели Шеремета.

Другой адвокат - Константин Татарченко - просил о допросе врача-хирурга Горбовца, который, по его словам, делал операцию Антоненко.

«Обвинение провело комплекс следственных действий, установив, как на это ссылается министр Арсен Аваков, по внешнему виду, по характерной проходке, хромоте, что к этому (преступлению, - LB.ua) причастен наш клиент. Поэтому может быть допрошен этот свидетель», - сказал он.

Антоненко называл обвинения в его сторону оскорблением для него и его семьи.

«Я - еврей, у меня дед - польский еврей. Своим заключением вы нанесли оскорбление мне и моей семье», - сказал он в судебном заседании.

Он также сказал, что вообще не знаком с Яной Дугарь.