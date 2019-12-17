В Киеве следователи ГБР задержали чиновника «Укрспортобеспечения» на взятке в ₴100 тысяч за то, чтобы беспрепятственно принять товар

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали заместителя руководителя государственного учреждения «Управление сборных команд и обеспечение спортивных мероприятий «Укрспортобеспечения» во время получения им неправомерной выгоды в сумме 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, чиновник требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 100 тысяч гривен, за которые он обещал беспрепятственно принять товары, а именно одежду, у субъекта хозяйствования. Кроме того, чиновник гарантировал отсутствие претензий в дальнейшем.

Произошло задержание чиновника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Его действия квалифицировали по части 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины («Предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение»).

Напомним, как в июне 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного тренера Национальной сборной команды Украины по подводному спорту и подводной деятельности на взятке в 20 тысяч гривен.

Оперативники установили, что женщина, которая также является сотрудницей «Укрспортобеспечения» Министерства молодежи и спорта, требовала 20 тысяч гривен от тренера одной из частных ДЮСШ за беспрепятственное участие его воспитанников в чемпионате Европы по плаванию в ластах.