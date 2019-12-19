Фанаты киевского «Динамо» разгромили вагон пригородного поезда – сорвали сидения и зажгли пиротехнику

Футбольные фанаты 15 декабря разгромили вагон пригородного поезда Нежин-Киев. Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу «Укрзалізниці».

Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредившие вагон, сбежали до прибытия наряда полиции. По предварительным оценкам ущерб составляет около 40 тысяч гривен.

Судя по оставленным в вагоне наклейкам, к случившемуся могут быть причастны фанаты «Динамо» (Киев), которое 15 декабря на выезде играло против черниговской «Десны».

Всего за 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 случаев непосредственно повлияли на безопасность движения поездов.