Штаб ООС: Боевики один раз нарушили режим прекращения огня, применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

За минувшие сутки боевики один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб ООС.
Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
С начала этих суток боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного.
Потерь с украинской стороны не было.