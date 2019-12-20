Штаб ООС: Боевики один раз нарушили режим прекращения огня, применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

За минувшие сутки боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала этих суток боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного.

Потерь с украинской стороны не было.