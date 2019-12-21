В спортивном клубе Порошенко при обыске нашли устройства, которые могли следить за посетителями в раздевалках

ГБР во время обысков в спортивном клубе «5 элемент» в Киеве обнаружило линзы видеокамер, которые находились в раздевалках спортклуба и были вмонтированы в элементы вентиляции и сигнализации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по факту обнаружения «предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии».

«Во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подключены к сетевому кабелю», - пояснили в Госбюро.

Расследование начали по части 1 статьи 359 Уголовного кодекса Украины («Незаконное использование специальных технических средств получения информации»).

Напомним, санкционированные обыски в спортивном клубе «5 элемент» состоялись 20 декабря в рамках расследования двух уголовных производств, участником которых является экс-президент Украины Петр Порошенко. Конечными бенефициарами фитнес-клуба «5 элемент» являются Петр Порошенко и его соратник, бывший народный депутат Игорь Кононенко.