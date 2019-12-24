В Киеве облили мочой работника сайта Шария, пришедшего в суд по делу подозреваемой в убийстве Шеремета

В Киеве возле апелляционного суда облили мочой Дмитрия Кучера, который работает на сайт «Шарий.нет». Его окружила толпа, которая выкрикивала оскорбления и угрозы.

Об этом сообщает «Страна».

Кучер вместе с коллегой Антониной Белоглазовой пришел на апелляцию по мере пресечения Юлии Кузьменко – подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета. По словам Кучера, в зале суда женщины, которые пришли поддержать Кузьменко, начали кричать «Ганьба Шарию. Выгоните этих журналистов из зала суда» и начали толкать Белоглазову. Спустя какое-то время Кучер решил выйти на улицу, чтобы залить на YouTube видео потасовки, так как в зале заседания был плохой интернет.

Возле входа стояло много людей в камуфляжной форме. В его сторону стали кричать «журналист Шария». Кучер обратился за помощью к сотрудникам Национальной гвардии, но те ему не помогли. В итоге его окружила толпа – по словам Кучера, кто-то его трижды ударил по ноге. Кучер говорит, что «полиция диалога» и сотрудники Национальной гвардии стояли рядом, и никто не реагировал на то, что происходило.

- Я увидел, что один стоит с бутылкой, наполненной мочой. Это был Виталий Регор (радикал из ОУН, который сейчас проходит по нескольким уголовным делам). А бутылка, видимо, была заготовлена на наш выход. Он мне сказал, чтобы я выпил эту мочу, я ему сказал, что не буду этого делать, в ответ на это он вылил мне ее на ногу, - рассказал Кучер.

Сайт «Страна» сообщает, что на этом же суде угрожали их журналистке Юлии Корзун.