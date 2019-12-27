Суд оправдал чиновников департамента ЖКХ, которых обвиняли в халатности при ремонте дорог в Николаеве

Алексей Коваленко Центральный районный суд Николаева оправдал чиновников Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, которых обвиняли в служебной халатности.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, в сентябре 2016 года прокуратура Николаевской области сообщила о подозрении экс-директору и двум должностным лицам Департамента ЖКХ Николаевского городского совета в служебной халатности при ремонте дорог, которая нанесла местному бюджету ущерба на сумму более 1,3 миллиона гривен. Речь об экс-директоре ДЖКХ Алексее Коваленко, его заместителе Наталье Осецкой, и начальнике управления контроля по ремонту, реконструкции, строительству, газификации коммунальных объектов и жилья при департаменте ЖКХ Сергее Чубе.

Согласно обвинительному акту, они не обеспечили организацию учета и хранения имущества территориальной общины в виде демонтированного асфальтного покрытия на сумму около 1 миллиона 300 тысяч гривен, что привело к его потере. Указанная асфальтобетонной бетонная крошка возникла в ходе ремонта дорог и тротуаров, который проводился в течение 2015 года.

В ходе судебного разбирательства обвиняемые не признавали свою вину, настаивая на том, что указанная асфальтобетонной бетонная крошка является отходами при выполнении ремонтных работ и подлежит утилизации. В то же время, пока она сохраняется на территории предприятия-подрядчика.

Исследовав материалы обвинительного акта, допросив обвиняемых и свидетелей, суд пришел к выводу о недоказанности вины обвиняемых и постановил оправдать последних по недоказанности в их действиях состава уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 Уголовного Кодекса Украины.

Сергей Чуб Наталья Осецкая

Напомним, что в 2017 году предприниматель обвинил тогдашнего директора департамента ЖКХ Николаевского горсовета Андрея Палько и учредителя ООО «Николаевзеленхоз», бывшего депутата горсовета от Партии регионов Виктора Бурова, в том, что они вошли в сговор с целью отдать подряды по уходу за газонами и зелеными зонами «Николаевзеленхозу». В ООО «Николаевзеленхоз» тогда отрицали эту информацию и назвали клеветой конкурентов.