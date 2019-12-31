В Хорватии осудили бывшего премьер-министра к шести годам тюрьмы за коррупцию

Суд в Хорватии в понедельник, 30 декабря, признал виновным в коррупции бывшего премьер-министра Иво Санадера, а руководителя венгерского энергетического концерна MOL Жальта Хернади в даче ему взятки.

Об этом со ссылкой Reuters сообщает DW.

За взятку политик содействовал в получении MOL контроля над хорватской государственной нефтяной компанией INA. Сообщается, что суд приговорил Хернади к двум, а Санадеру к шести годам заключения. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Оба обвиняемых отрицали свою вину и не присутствовали на заседании суда. В MOL отметили, что приговор суда «разочаровал» компанию, отвергнув обвинения в адрес своего руководителя и пообещав всеми средствами защищаться от обвинений в незаконной деятельности.

Суд также объявил о европейском ордере на арест Хернади и призвал власти Венгрии действовать «должным образом». Ранее Будапешт отказался принять во внимание ордер Интерпола на арест венгерского менеджера.

Приговор относительно Санадера по обвинению в коррупции, в частности за получение от руководства MOL взятки в 10 миллионов евро, выносили в 2012 году. Тогда его приговорили к 10 годам заключения, однако в 2015 году судебное решение было отменено на основании несоблюдения прав осужденного. Впоследствии состоялось повторное рассмотрение дела, в ходе которого замечания высшей инстанции были учтены.

Напомним, в апреле текущего года суд в Лиме назначил бывшему президенту Перу Пабло Кучински три года предварительного заключения в рамках расследования дела бразильской строительной компании Odebrecht.