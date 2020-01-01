Бывший руководитель компании «Nissan» сбежал от суда и скрывается в Ливане

Бывший глава компании «Nissan» Карлос Гон, ставший фигурантом уголовного дела в Японии, уехал в Ливан.

Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на «Reuters».

- Я не сбежал от правосудия – я избежал несправедливости и политического преследования, - заявил бывший глава «Nissan».

Как он покинул Японию, точно неизвестно. Источник японского телеканала NHK сообщил, что Гон мог прибыть в Бейрут под чужим именем на частном самолете. Карлос Гон имеет гражданства Франции, Бразилии и Ливана. Он вырос в Бейруте.

Карлоса Гона арестовали в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии 80 миллионов долларов доходов, а также возмещении за счет «Nissan» 16 миллионов долларов личных убытков от частных инвестиций. «Nissan» уволил его с поста главы совета директоров.

В марте 2019 года Гона освободили под залог, но ограничили его передвижение, забрав его паспорта (фактически он был под подпиской о невыезде). Гон отрицал все обвинения. Сообщается, что суд над ним должен был начаться через несколько месяцев.